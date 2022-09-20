Минус 150 оккупантов и самолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 810 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
За минувшие сутки больше всего потерь российские оккупанты на Бахмутовском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери России на 20 сентября ориентировочно составили:
Напомним, авиация ВСУ за сутки уничтожила семь воздушных целей, в том числе штурмовик и БПЛА.
Кроме того, ВСУ на юге за сутки нанесли 15 авиационных ударов по позициям РФ.
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