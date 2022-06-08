Минус 140 оккупантов и множество техники: новые потери России в войне

Потери России за минувшие сутки составили около 140 военных убитыми. Также было ликвидировано 13 бронемашин, 9 артиллерийских систем и 6 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составляют:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Напомним, за минувшие сутки в Луганской области украинскими военными было отбито 11 атак врага и уничтожено ряд российской техники.
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