ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области

Новина українською →
Луганская область, Среда 08 июня 2022 08:52
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на 8 июня украинские военные держат оборону в Северодонецке Луганской области. Также ВСУ дали отпор врагу вблизи Тошковки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Враг также пытался продвинуться на направлении Устиновки, однако наши защитники отбили оккупантов.

При этом он отметил, сейчас опасно и в Лисичанске, именно на одной из центральных улиц города вчера после артиллерийского обстрела погиб местный житель, а раненую женщину госпитализировали сразу в Черновцы.

Кроме того, повреждены несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий час, во Врубовке и Золотом - там повреждены 25 домов.

По словам Гайдая, из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку.

Последний обстрел многопрофильной больницы был осуществлен из артиллерии калибром 240 мм, а на днях оккупанты разрушили здание местной станции скорой помощи.

Гайдай отметил, что за прошедшее было отбито 11 атак врага, уничтожено три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника, а ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, по данным британской разведки, российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений, но ей не удалось значительно продвинулась вперед за последние 24 часа.

При этом в Генштабе также отчитываются, что российские войска на Донбассе пытаются штурмовать Славянск и Северодонецк, однако успехов не имеют. Оккупанты также усилили обстрелы под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Северодонецк
NEWS
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области
DAILY
ПТСР, выгорание и синдром уцелевшего: как украинцы борются с травмами войны
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина ПТСР, выгорание и синдром уцелевшего: как украинцы борются с травмами войны