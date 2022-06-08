Мінус 140 окупантів та безліч техніки: нові втрати Росії у війні

Втрати Росії за минулу добу склали близько 140 військових вбитими. Також було ліквідовано 13 бронемашин, 9 артилерійських систем та 6 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно складають:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу в Луганській області українськими військовими було відбито 11 атак ворога та знищено низку російської техніки.
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