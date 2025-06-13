Мінус 1220 росіян: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Нагадаємо, 1 червня воїни СБУ здійснили історичну операцію "Павутина". Її готували понад півтора року, було атаковано чотири аеродроми Росії.

В рамках операції дрони уразили 41 літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Це приблизно третина стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.

Минулого тижня Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35 у Курській області.

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