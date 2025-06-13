Минус 1220 россиян: Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Напомним, 1 июня воины СБУ осуществили историческую операцию "Паутина". Ее готовили более полутора лет, было атаковано четыре аэродрома России.

В рамках операции дроны поразили 41 самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Это примерно треть стратегических носителей крылатых ракет РФ.

На прошлой неделе Воздушные силы ВСУ сбили российский истребитель Су-35 в Курской области.

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