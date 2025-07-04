"Мінус" 1120 окупантів: Генштаб доповів про нові втрати Росії

Загальні бойові втрати противника станом на 4 липня 2025-го досягли:

особового складу - близько 1024210 (+1120) осіб;

танків - 10988 (+2) од;

бойових броньованих машин - 22946 (+10) од;

артилерійських систем - 29865 (+50) од;

РСЗВ - 1428 (+1) од;

засоби ППО - 1191 (+0) од;

літаків - 420 (+0) од;

гелікоптерів - 340 (+0) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 43303 (+205);

крилаті ракети - 3436 (+0);

кораблі / катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни - 53999 (+112);

спеціальна техніка - 3925 (+3).

Фото: втрати Росії станом на 4 липня (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Війна в Україні

Протягом минулої доби, 3 липня, згідно з даними Генштабу, на фронті відбулось 148 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на:

Північно-Слобожанському і Курському напрямках;

Лиманському напрямку;

Покровському напрямку;

Новопавлівському напрямку.

У тому ж числі цієї ночі терористи вдались до чергової масованої атаки проти України. Основним напрямком удару був Київ. Загалом ворог запустив 550 засобів повітряного нападу.