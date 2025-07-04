"Минус" 1120 оккупантов: Генштаб доложил о новых потерях России

Потери России в войне против Украины достигли уже более 1,024 млн военных. Украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки еще 1120 террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника по состоянию на 4 июля 2025-го достигли:
Фото: потери России по состоянию на 4 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua)
За прошедшие сутки, 3 июля, согласно данным Генштаба, на фронте произошло 148 боевых столкновений. Больше всего враг давил на:
В том же числе этой ночью террористы прибегли к очередной массированной атаке против Украины. Основным направлением удара был Киев. В общем враг запустил 550 средств воздушного нападения.
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