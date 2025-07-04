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"Минус" 1120 оккупантов: Генштаб доложил о новых потерях России

Иллюстративное фото: Генштаб доложил о новых потерях России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Потери России в войне против Украины достигли уже более 1,024 млн военных. Украинские бойцы ликвидировали за прошедшие сутки еще 1120 террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника по состоянию на 4 июля 2025-го достигли:

  • личного состава - около 1024210 (+1120) чел;
  • танков - 10988 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 22946 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 29865 (+50) ед;
  • РСЗО - 1428 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1191 (+0) ед;
  • самолетов - 420 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 43303 (+205);
  • крылатые ракеты - 3436 (+0);
  • корабли/катера - 28 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны - 53999 (+112);
  • специальная техника - 3925 (+3).

Фото: потери России по состоянию на 4 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Война в Украине

За прошедшие сутки, 3 июля, согласно данным Генштаба, на фронте произошло 148 боевых столкновений. Больше всего враг давил на:

  • Северо-Слобожанском и Курском направлениях;
  • Лиманском направлении;
  • Покровском направлении;
  • Новопавловском направлении.

В том же числе этой ночью террористы прибегли к очередной массированной атаке против Украины. Основным направлением удара был Киев. В общем враг запустил 550 средств воздушного нападения.

 

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