"Минус" 1120 оккупантов: Генштаб доложил о новых потерях России

Общие боевые потери противника по состоянию на 4 июля 2025-го достигли:

личного состава - около 1024210 (+1120) чел;

танков - 10988 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 22946 (+10) ед;

артиллерийских систем - 29865 (+50) ед;

РСЗО - 1428 (+1) ед;

средства ПВО - 1191 (+0) ед;

самолетов - 420 (+0) ед;

вертолетов - 340 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 43303 (+205);

крылатые ракеты - 3436 (+0);

корабли/катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны - 53999 (+112);

специальная техника - 3925 (+3).

Фото: потери России по состоянию на 4 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Война в Украине

За прошедшие сутки, 3 июля, согласно данным Генштаба, на фронте произошло 148 боевых столкновений. Больше всего враг давил на:

Северо-Слобожанском и Курском направлениях;

Лиманском направлении;

Покровском направлении;

Новопавловском направлении.

В том же числе этой ночью террористы прибегли к очередной массированной атаке против Украины. Основным направлением удара был Киев. В общем враг запустил 550 средств воздушного нападения.