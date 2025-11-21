Мінус 1050 окупантів: свіжа статистика Генштабу ЗСУ на 21 листопада

З 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2025 року орієнтовні втрати противника склали близько 1 163 170 осіб (+1050 за останню добу).

Серед знищеної техніки значаться 11 357 танків, 23 600 (+3) бойових бронемашин, 34 550 (+20) артилерійських систем і 1 546 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Зафіксовано знищення 1 247 засобів ППО.

Авіація та корабельні сили

Від початку конфлікту російські війська втратили 428 літаків, 347 гелікоптерів і 3 981 крилату ракету.

У складі флоту знищено 28 кораблів і катерів, а також один підводний човен, що обмежує морські можливості противника.

БПЛА та автотехніка

Оперативно-тактичні безпілотники ворога досягли втрат 82 620 (+150) одиниць.

Автомобільна техніка та автоцистерни становлять 67 768 (+65) одиниць, включно з 4 002 одиницями спеціальної техніки, що відображає важкі наслідки постійних ударів по логістичних і бойових можливостях противника.

Статистика до 21 листопада демонструє, що російська армія зазнає значних втрат у всіх категоріях техніки та особового складу, що впливає на її здатність вести наступальні операції та утримувати позиції.

Дані підтверджують ефективність української оборони і систематичне знищення критично важливих ресурсів противника.