С 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2025 года ориентировочные потери противника составили около 1 163 170 человек (+1050 за последние сутки).

Среди уничтоженной техники числятся 11 357 танков, 23 600 (+3) боевых бронемашин, 34 550 (+20) артиллерийских систем и 1 546 реактивных систем залпового огня (РСЗВ). Зафиксировано уничтожение 1 247 средств ПВО.

Авиация и корабельные силы

С начала конфликта российские войска потеряли 428 самолетов, 347 вертолетов и 3 981 крылатую ракету.

В составе флота уничтожено 28 кораблей и катеров, а также одна подводная лодка, что ограничивает морские возможности противника.

БПЛА и автотехника

Оперативно-тактические беспилотники врага достигли потерь 82 620 (+150) единиц.

Автомобильная техника и автоцистерны составляют 67 768 (+65) единиц, включая 4 002 единицы специальной техники, что отражает тяжелые последствия постоянных ударов по логистическим и боевым возможностям противника.

Статистика к 21 ноября демонстрирует, что российская армия несет значительные потери во всех категориях техники и личного состава, что влияет на ее способность вести наступательные операции и удерживать позиции.

Данные подтверждают эффективность украинской обороны и систематическое уничтожение критически важных ресурсов противника.