Мінус 1050 окупантів: свіжа статистика Генштабу ЗСУ на 21 листопада
До 21 листопада 2025 року Україна фіксує істотні втрати російських військ і техніки з початку повномасштабного вторгнення, включно з особовим складом, бронетехнікою, артилерією та авіацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
З 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2025 року орієнтовні втрати противника склали близько 1 163 170 осіб (+1050 за останню добу).
Серед знищеної техніки значаться 11 357 танків, 23 600 (+3) бойових бронемашин, 34 550 (+20) артилерійських систем і 1 546 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Зафіксовано знищення 1 247 засобів ППО.
Авіація та корабельні сили
Від початку конфлікту російські війська втратили 428 літаків, 347 гелікоптерів і 3 981 крилату ракету.
У складі флоту знищено 28 кораблів і катерів, а також один підводний човен, що обмежує морські можливості противника.
БПЛА та автотехніка
Оперативно-тактичні безпілотники ворога досягли втрат 82 620 (+150) одиниць.
Автомобільна техніка та автоцистерни становлять 67 768 (+65) одиниць, включно з 4 002 одиницями спеціальної техніки, що відображає важкі наслідки постійних ударів по логістичних і бойових можливостях противника.
Статистика до 21 листопада демонструє, що російська армія зазнає значних втрат у всіх категоріях техніки та особового складу, що впливає на її здатність вести наступальні операції та утримувати позиції.
Дані підтверджують ефективність української оборони і систематичне знищення критично важливих ресурсів противника.
Нагадуємо, що США підготували для України проєкт гарантій безпеки в рамках "мирного плану" Трампа, заснований на принципах статті 5 НАТО, який передбачає колективне реагування країн Заходу на будь-яку потенційну агресію з боку Росії.
Зазначимо, що в Покровську українські захисники стикаються зі зміною тактики російських підрозділів, які відходять від стандартних бойових схем і діють приховано, маскуючись під цивільних, що ускладнює оборону і підвищує ризик на лінії фронту.