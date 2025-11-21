ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус 1050 окупантів: свіжа статистика Генштабу ЗСУ на 21 листопада

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 07:40
UA EN RU
Мінус 1050 окупантів: свіжа статистика Генштабу ЗСУ на 21 листопада Фото: ЗСУ (facebook.com easternforce)
Автор: Никончук Анастасія

До 21 листопада 2025 року Україна фіксує істотні втрати російських військ і техніки з початку повномасштабного вторгнення, включно з особовим складом, бронетехнікою, артилерією та авіацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

З 24 лютого 2022 року по 21 листопада 2025 року орієнтовні втрати противника склали близько 1 163 170 осіб (+1050 за останню добу).

Серед знищеної техніки значаться 11 357 танків, 23 600 (+3) бойових бронемашин, 34 550 (+20) артилерійських систем і 1 546 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Зафіксовано знищення 1 247 засобів ППО.

Авіація та корабельні сили

Від початку конфлікту російські війська втратили 428 літаків, 347 гелікоптерів і 3 981 крилату ракету.

У складі флоту знищено 28 кораблів і катерів, а також один підводний човен, що обмежує морські можливості противника.

БПЛА та автотехніка

Оперативно-тактичні безпілотники ворога досягли втрат 82 620 (+150) одиниць.

Автомобільна техніка та автоцистерни становлять 67 768 (+65) одиниць, включно з 4 002 одиницями спеціальної техніки, що відображає важкі наслідки постійних ударів по логістичних і бойових можливостях противника.

Статистика до 21 листопада демонструє, що російська армія зазнає значних втрат у всіх категоріях техніки та особового складу, що впливає на її здатність вести наступальні операції та утримувати позиції.

Дані підтверджують ефективність української оборони і систематичне знищення критично важливих ресурсів противника.

Мінус 1050 окупантів: свіжа статистика Генштабу ЗСУ на 21 листопада

Нагадуємо, що США підготували для України проєкт гарантій безпеки в рамках "мирного плану" Трампа, заснований на принципах статті 5 НАТО, який передбачає колективне реагування країн Заходу на будь-яку потенційну агресію з боку Росії.

Зазначимо, що в Покровську українські захисники стикаються зі зміною тактики російських підрозділів, які відходять від стандартних бойових схем і діють приховано, маскуючись під цивільних, що ускладнює оборону і підвищує ризик на лінії фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ
Новини
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті