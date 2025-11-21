ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Минус 1050 оккупантов: свежая статистика Генштаба ВСУ на 21 ноября

Украина, Пятница 21 ноября 2025 07:40
UA EN RU
Минус 1050 оккупантов: свежая статистика Генштаба ВСУ на 21 ноября Фото: ВСУ (facebook.com easternforce)
Автор: Никончук Анастасия

К 21 ноября 2025 года Украина фиксирует существенные потери российских войск и техники с начала полномасштабного вторжения, включая личный состав, бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

С 24 февраля 2022 года по 21 ноября 2025 года ориентировочные потери противника составили около 1 163 170 человек (+1050 за последние сутки).

Среди уничтоженной техники числятся 11 357 танков, 23 600 (+3) боевых бронемашин, 34 550 (+20) артиллерийских систем и 1 546 реактивных систем залпового огня (РСЗВ). Зафиксировано уничтожение 1 247 средств ПВО.

Авиация и корабельные силы

С начала конфликта российские войска потеряли 428 самолетов, 347 вертолетов и 3 981 крылатую ракету.

В составе флота уничтожено 28 кораблей и катеров, а также одна подводная лодка, что ограничивает морские возможности противника.

БПЛА и автотехника

Оперативно-тактические беспилотники врага достигли потерь 82 620 (+150) единиц.

Автомобильная техника и автоцистерны составляют 67 768 (+65) единиц, включая 4 002 единицы специальной техники, что отражает тяжелые последствия постоянных ударов по логистическим и боевым возможностям противника.

Статистика к 21 ноября демонстрирует, что российская армия несет значительные потери во всех категориях техники и личного состава, что влияет на ее способность вести наступательные операции и удерживать позиции.

Данные подтверждают эффективность украинской обороны и систематическое уничтожение критически важных ресурсов противника.

Минус 1050 оккупантов: свежая статистика Генштаба ВСУ на 21 ноября

Напоминаем, что США подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Трампа, основанный на принципах статьи 5 НАТО, который предусматривает коллективное реагирование стран Запада на любую потенциальную агрессию со стороны России.

Отметим, что в Покровске украинские защитники сталкиваются с изменением тактики российских подразделений, которые отходят от стандартных боевых схем и действуют скрытно, маскируясь под гражданских, что усложняет оборону и повышает риск на линии фронта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
Новости
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Статья 5 НАТО для Украины: Axios выяснил, какие гарантии прописаны в "мирном плане" Трампа
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте