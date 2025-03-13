За минулу добу відбулось 138 боїв: Генштаб показав карту бойових дій

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дев’ять штурмів в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

На Покровському напрямку зупинено 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку ворог десять разів атакував українських бійців поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбито шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників.

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 890 тисяч солдатів. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1,2 тисячі одиниць живої сили. Також Сили оборони знищили: