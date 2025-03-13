За минувшие сутки состоялось 138 боев: Генштаб показал карту боевых действий

За прошедшие сутки, 12 марта, на линии фронта состоялось 138 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Торецком направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники и два артиллерийских средства российских захватчиков", - пишет Генштаб.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Мирное, Колодязи и Грековка.
На Северском направлении враг совершил девять штурмов в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки.
На Покровском направлении остановлено 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка и не только.
На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал украинских бойцов вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Гуляйпольском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Привольное и Новодаровка.
На Ореховском направлении отражено шесть вражеских атак в районах Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 890 тысяч солдат. Только за минувшие сутки потери врага составили еще 1,2 тысячи единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили:
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