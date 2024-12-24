За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ

За останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.24 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ворог мав успіх на п'яти напрямках фронту.
У Генштабі нарахували 235 боїв на фронті за останню добу.
Впродовж ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Київській області було чутно вибухи через роботу ППО.
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