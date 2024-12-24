За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ

Ситуація на фронті та російські повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ворог мав успіх на п'яти напрямках фронту.

У Генштабі нарахували 235 боїв на фронті за останню добу.

Впродовж ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Київській області було чутно вибухи через роботу ППО.

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