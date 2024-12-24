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За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ

Фото: за період масштабної війни з Україною РФ втратила 777 тисяч солдатів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 777 720 (+1630) осіб ліквідовано;
  • танків - 9624 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 915 (+30) од.;
  • артилерійських систем - 21 323 (+10) од.;
  • РСЗВ - 1256 од.;
  • засоби ППО - 1030 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 834 (+44) од.;
  • крилатих ракет - 2948 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 32 086 (+47) од.;
  • спеціальної техніки - 3667 (+3) од.

Ситуація на фронті та російські повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ворог мав успіх на п'яти напрямках фронту.

У Генштабі нарахували 235 боїв на фронті за останню добу.

Впродовж ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Київській області було чутно вибухи через роботу ППО.

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Війна в Україні