Окупанти просунулися на п'яти напрямках: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Торецьком, Вугледаром, Великою Новосілкою та в Курській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW) .

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в межах "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 23 грудня показують, як ЗСУ відбивають російський механізований штурм розміром у підсилений взвод на південь від Кругленького (на південний схід від Коренево), що вказує на те, що росіяни просунувся дорогою Новоіванівка - Мала Локня на південь від села, йдеться у звіті.

Також путінські війська продовжували штурмові дії в районі Кругленького, Погребків та Мартинівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували біля Леонідово, Кругленького та в Суджанському районі.

Головне управління розвідки Міноборони України 23 грудня повідомило, що в ОЕЗ "Алабуга" в Республіці Татарстан загорівся російський військовий склад із запчастинами до безпілотників "Шахед-136".

У ГУР МОУ зазначили, що вогонь знищив фюзеляжі, двигуни, системи навігації та тепловізійні відеокамери на суму 16 мільйонів доларів для виробництва 400 "Шахедів".

ГУР не взяло на себе відповідальність за пожежу, але зазначила, що "таємнича" пожежа знаменує чергову атаку на російську оборонно-промислову базу (ОПК).

Російське опозиційне видання "Астра" з посиланням на неназвані джерела повідомило 23 грудня, що вранці 22 грудня чотири українські безпілотники завдали ударів по Кадамовському полігону в Персіанівському Новочеркаську Ростовської області.

У Astra зазначили, що Кадамовський полігон є найбільшим полігоном у РФ, а в результаті удару виникла пожежа і вибухи на складі боєприпасів, розташованому на полігоні.

Джерела Astra в службі з надзвичайних ситуацій Ростовської області повідомили, що 22 грудня війська РФ збили українську ракету над військовим аеродромом у Міллерово Ростовської області, яка, як повідомляється, начебто не завдала шкоди.

За даними видання Astra, війська РФ начебто збили всі українські безпілотники, націлені на Новочеркаську теплоелектростанцію (ТЕС) у Ростовській області, і що уламки пошкодили лінії електропередач.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

23 грудня російські окупанти продовжували атаки на Харківському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ наступали в районі Гоптівки, Глибокого та Високої Яруги, а також поблизу Стариці, Вовчанська та Бугруватки 22 і 23 грудня.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ підполковник Євгеній Романов 23 грудня заявив, що окупанти атакують лише вночі або під прикриттям дощу, снігу чи туману і використовують лише механізовану техніку для підведення штурмових елементів до лінії фронту в цьому районі, ймовірно, через стурбованість командування РФ через нестачу бронетехніки.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. На геолокаційних кадрах від 23 грудня видно, що росіяни просунулися під час механізованого штурму трасою Р-79 у південній частині Загризового.

22 грудня російські "воєнкори" заявили, що є непідтверджена інформація про те, що війська РФ начебто увійшли в передмістя Куп'янська. Разом з тим в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступати в районі Кіндрашівки, біля Дворічної, Петропавлівки, Кучерівки, Загризового, Колісниківки, Лозової, Степової Новоселівки, Богуславки, Греківки, Новоєгорівки, Макіївки, Твердохлібового, Новосергіївки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю, Надії, Іванівки, Тернів, Дружелюбівки, Діброви і Григорівки 22 і 23 грудня.

23 грудня російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували в північній частині Глушківки (на південний схід від Куп’янська).

Український військовослужбовець заявив, що окупанти використовують плануючі бомби, щоб повністю знищити Терни, що ускладнює українським захисникам утримання позицій у населеному пункті.

Військовий ЗСУ додав, що російська піхота намагається закріпитися в населеному пункті.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники наступали на Сіверському напрямку в районі Серебрянки та Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, Виїмки, Івано-Дарівки та біля Васюківки 22 і 23 грудня, але не просунулися.

Українська бригада, яка діяла на Сіверському напрямку, 23 грудня опублікувала кадри, на яких видно, як бригада відбиває механізований штурм росіян в цьому районі.

23 грудня війська РФ продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, але не просунулися.

22 і 23 грудня російські окупанти вели наступальні операції біля самого Часового Яру, коло Ступочок, Білої Гори та Предтечиного.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що окупанти просунулися до вулиці Грушевського на півночі міста.

Російські загарбники наступали під самим Торецьком, біля Дачного і Диліївки, Дружби та Щербинівки 22 і 23 грудня.

В угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" повідомили, що російські окупанти ведуть бойові дії на Покровському напрямку.

Командир українського загону, який діяв на Покровському напрямку, заявив, що війська РФ ведуть моторизовані штурми на викраденому цивільному транспорті біля Селидового.

Командувач заявив, що росіяни часто проводять піхотні штурми протягом 3 днів і введуть більше піхоти на третій день штурму, якщо вони не просуваються раніше.

Війська РФ штурмували під самим Покровськом, біля Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труду, Новотроїцького, Зеленого, Новопустинки, Новоукраїнки, Шевченка, Успенівки, Нововасилівки, Новооленівки та Новоєлизаветівки 22 і 23 грудня.

23 грудня війська РФ продовжили наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" полковник Назар Волошин заявив, що росіяни більше не ведуть фронтових ударів на Курахівському напрямку, а натомість намагаються перерізати українські наземні шляхи зв’язку на Торецькому, Часівярському та Курахівському напрямках.

Війська РФ продовжували штурмові дії під самим Кураховим, поблизу Петропавлівки, Сонцівки, Ясенового, Старих Тернів, в напрямку Дачного та Андріївки 22 і 23 грудня.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на Вугледарському напрямку.

Український військовий оглядач Машовець заявив, що ЗСУ майже повністю відійшли з лівого берега річки Сухі Яли між Костянтинопольським і Зеленівкою (обидва на північний захід від Вугледара). Це може вказувати на те, що окупанти, ймовірно, просунулися в цьому районі, йдеться у звіті.

22 і 23 грудня російські загарбники продовжували атаки в районі Успенівки, Костянтинополя, Костянтинопольського, Янтарного, Багатиря та Розлива.

Війська РФ нещодавно просунулися в районі Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що окупанти просунулися в південній частині Макарівки.

В Міноборони РФ та інші російські джерела заявили 23 грудня, що війська РФ захопили Сторожове (на південь від Великої Новосілки).

В угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" спростували повідомлення ЗМІ про те, що росіяни оточили українські війська в Макарівці, і заявили, що ЗСУ продовжують оборону в цьому районі.

Війська РФ продовжували наступати біля самої Великої Новосілки, коло Нових Комарів, Роздольного, Благодатного, Сторожевого, Макарівки та Новодарівки 22 і 23 грудня.

"Південна вісь"

23 грудня російські окупанти продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто відтіснили ЗСУ до південної частини Кам'янського (на північний захід від Роботиного) та просунулися в районі Нестерянки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ атакували поблизу Новоандріївки та Нестерянки 22 і 23 грудня.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Кам'янського.

Російський блогер розповідав, що на околиці Лугового (на північний захід від Роботиного) тривають бої.

Війська РФ 22 і 23 грудня продовжували наступальні операції на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро, але не просунулися.

Речник Південного угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин 23 грудня заявив, що росіяни продовжують спроби висадки на острови в дельті річки Дніпро та на правому березі річки Дніпро загонами чисельністю до 10 солдатів.

Волошин додав, що ЗСУ не помітили жодних ознак того, що російські окупанти зосереджують сили та засоби, необхідні для проведення штурму на західному березі Дніпра.

Як повідомило видання РБК-Україна 23 грудня, джерело оцінило, що війська РФ більш готові атакувати на західному березі Херсонської області, ніж активізуватися на Запорізькому напрямку, і що командувач ВДВ РФ і угруповання військ "Дніпро" генерал-полковник Михайло Теплінський планує атакувати західний берег Херсонської області чисельністю до 4000 військ.

Разом з тим в ISW зазначили, що не можуть незалежно підтвердити жодне з цих тверджень.

В Міноборони РФ заявили про нібито збиття протягом дня 23 грудня трьох українських безпілотників над окупованим Кримом.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 23 грудня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень.

У військовому командуванні також зазначили, що найінтенсивніші штурми з боку противника фіксувалися на Курському, Времівському, Курахівському та Покровському напрямках.