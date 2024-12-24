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Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи, в області працювала ППО

Київ, Вівторок 24 грудня 2024 04:15
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Атака "Шахедів": у Києві було чути вибухи, в області працювала ППО Фото: у Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги через "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В районі міста Київ у ніч проти 24 грудня було чути вибухи. Перед тим у столиці оголосили повітряну тривогу через фіксацію руху ворожого безпілотника у напрямку міста.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сирена щодо загрози ворожої повітряної атаки залунала у Києві близько 03.40.

Після цього у Київській міській військовій адміністрації у Telegram закликали місцевих мешканців прямувати до укриттів.

Атака &quot;Шахедів&quot;: у Києві було чути вибухи, в області працювала ППО

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію руху безпілотника противника у бік столиці з північного напрямку.

Атака &quot;Шахедів&quot;: у Києві було чути вибухи, в області працювала ППО

Перед тим військові попереджали також про загрозу через "Шахеди" для Київської області.

Між тим у Києві було чути звуки вибухів близько 04:05.

Додамо, що у Київській області ведеться робота ППО через безпілотники противника.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в заяві Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

Крім того, мешканців області просили дотримуватись правил про інформ-тишу.

Оновлено: відбій тривоги

О 04:36 у КМВА заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.

Крім того, за хвилину після цього тривогу також скасували й для Київської області.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 23 грудня був зафіксований запуск російськими окупантами кількох груп дронів-камікадзе у бік України під час чергової повітряної атаки.

У низці областей оголосили повітряну тривогу. Станом на зараз ударні безпілотники противника фіксуються над лівобережжям України, а також над частиною регіонів на правому березі річки Дніпро.

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Київ ППО Вибухи Атака дронів
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