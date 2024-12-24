За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ
Фото: за період масштабної війни з Україною РФ втратила 777 тисяч солдатів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
За останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 777 720 (+1630) осіб ліквідовано;
- танків - 9624 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 19 915 (+30) од.;
- артилерійських систем - 21 323 (+10) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1030 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 834 (+44) од.;
- крилатих ракет - 2948 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 32 086 (+47) од.;
- спеціальної техніки - 3667 (+3) од.
Ситуація на фронті та російські повітряні атаки
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ворог мав успіх на п'яти напрямках фронту.
У Генштабі нарахували 235 боїв на фронті за останню добу.
Впродовж ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".
У Київській області було чутно вибухи через роботу ППО.
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