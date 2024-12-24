За минулу добу росіяни втратили на фронті 1630 солдатів і 9 танків, - ЗСУ

Фото: за період масштабної війни з Україною РФ втратила 777 тисяч солдатів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

За останню добу з 23 на 24 грудня, російська армія втратила на війні проти України 1630 солдатів, 10 артилерійських систем та 44 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.