За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1630 солдат и 9 танков, - ВСУ

Фото: за период масштабной войны с Украиной РФ потеряла 777 тысяч солдат (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

За последние сутки с 23 на 24 декабря, российская армия потеряла на войне против Украины 1630 солдат, 10 артиллерийских систем и 44 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.