За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1630 солдат и 9 танков, - ВСУ
Фото: за период масштабной войны с Украиной РФ потеряла 777 тысяч солдат (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
За последние сутки с 23 на 24 декабря, российская армия потеряла на войне против Украины 1630 солдат, 10 артиллерийских систем и 44 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 777 720 (+1630) человек ликвидировано;
- танков - 9624 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 19 915 (+30) ед.;
- артиллерийских систем - 21 323 (+10) ед.;
- РСЗО - 1256 ед.;
- средства ПВО - 1030 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 834 (+44) ед.;
- крылатых ракет - 2948 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 32 086 (+47) ед.;
- специальной техники - 3667 (+3) ед.
Ситуация на фронте и российские воздушные атаки
По данным Института изучения войны (ISW), враг имел успех на пяти направлениях фронта.
В Генштабе насчитали 235 боев на фронте за последние сутки.
В течение ночи российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Киевской области были слышны взрывы из-за работы ПВО.
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