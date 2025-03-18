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За минулу добу росіяни втратили на фронті 1560 солдатів і понад 40 артсистем, - ЗСУ

Фото: (facebook.com/easternforce)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 17 на 18 березня, війська російських загарбників втратили на війні проти України 1560 солдатів, 20 бойових броньованих машин і 3 системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 897 010 (+1560) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 352 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 509 (+20) од.;
  • артилерійських систем - 24 640 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1319 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1107 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 29 616 (+149) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40 892 (+107) од.;
  • спеціальної техніки - 3780 (+2) од.

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у районі Торецька, але російські загарбники просунулися біля Великої Новосілки та у Запорізькій області.

Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошували повітряну тривогу.

Зокрема, в районі міста Черкаси та в Черкаській області було чутно вибухи.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування українського дрона, що здатен бити на 3 тисячі кілометрів.

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