За минувшие сутки россияне потеряли на фронте 1560 солдат и более 40 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Торецка, но российские захватчики продвинулись возле Великой Новоселки и в Запорожской области.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.

В частности, в районе города Черкассы и в Черкасской области были слышны взрывы.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании украинского дрона, который способен бить на 3 тысячи километров.

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