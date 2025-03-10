Росіяни вдарили КАБами по Запорізькому району, є руйнування та поранені

Російські загарбники цієї ночі, 10 березня, завдали авіаційного удару по Запорізькій області. Через ворожу бомбову атаку у селі на схід від міста Запоріжжя постраждала цивільна інфраструктура, є поранені.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Чиновник розповів, що через російський бомбовий удар росіян у Запорізькому районі були поранені дві людини.

За словами глави ОВА, вночі окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Блакитне.

"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені. Їм надається вся необхідна медична допомога", - поінформував Федоров.

Зазначимо, що майже о четвертій годині ночі у Повітряних силах попереджали про фіксацію активності російської тактичної авіації на південно-східному напрямку, та казали про загрозу авіаударів.

Довідково: село Блакитне розташоване у Комишуваській селищній громаді Запорізького району Запорізької області. Площа населеного пункту - близько 0,4 квадратні кілометри. Населення становить 90 осіб.

Село Блакитне Запорізького району на мапі (фото: скрін google.com/maps)

Російські обстріли Запоріжжя й області

Нагадаємо, російські окупанти практично щоденно завдають ударів по населених пунктах Запорізької області. Нещодавно ворог став активно застосовувати для обстрілів окрім ракетного озброєння та дронів-камікадзе також керовані авіабомби.

Так, наприклад, 4 березня внаслідок російського авіаудару по селу Омельник на Запоріжжі загинув 49-річний чоловік. Також одна жінка отримала поранення.

8 березня через російські удари по Запорізькій області та її центру постраждала критична інфраструктура. Мешканців попередили про можливі перебої в постачанні газу та тепла через обстріли. Пізніше стало відомо, що без газу залишилися два населених пункти.