За минувшие сутки россияне потеряли 1190 солдат и более 260 единиц техники, - ВСУ
За последние сутки с 9 на 10 марта, армия российских захватчиков потеряла на войне с Украиной 1190 солдат, 40 боевых бронированных машин и 241 беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 886 320 (+1190) человек ликвидировано;
- танков - 10 292 (+18) ед;
- боевых бронированных машин - 21 400 (+40) ед;
- артиллерийских систем - 24 271 (+65) ед;
- РСЗО - 1311 (+1) ед;
- средства ПВО - 1102 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 28 603 (+241) ед;
- крылатых ракет - 3120 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 40 071 (+138) ед;
- специальной техники - 3773 ед.
Ситуация на фронте и обстрелы РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы имели успех возле Торецка и Покровска, но россияне давят в Курской и Сумской областях.
Кроме того, армия РФ при поддержке военных Северной Кореи оттесняет украинские силы в районе города Суджа Курской области.
Ночью российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Запорожской области. Разрушениям подверглась жилая инфраструктура, есть пострадавшие.
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