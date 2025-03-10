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За минувшие сутки россияне потеряли 1190 солдат и более 260 единиц техники, - ВСУ

Понедельник 10 марта 2025 06:57
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За минувшие сутки россияне потеряли 1190 солдат и более 260 единиц техники, - ВСУ Фото: россияне потеряли рекордное количество военной техники за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 9 на 10 марта, армия российских захватчиков потеряла на войне с Украиной 1190 солдат, 40 боевых бронированных машин и 241 беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 886 320 (+1190) человек ликвидировано;
  • танков - 10 292 (+18) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 400 (+40) ед;
  • артиллерийских систем - 24 271 (+65) ед;
  • РСЗО - 1311 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1102 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 28 603 (+241) ед;
  • крылатых ракет - 3120 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40 071 (+138) ед;
  • специальной техники - 3773 ед.

За минувшие сутки россияне потеряли 1190 солдат и более 260 единиц техники, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы имели успех возле Торецка и Покровска, но россияне давят в Курской и Сумской областях.

Кроме того, армия РФ при поддержке военных Северной Кореи оттесняет украинские силы в районе города Суджа Курской области.

Ночью российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Запорожской области. Разрушениям подверглась жилая инфраструктура, есть пострадавшие.

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