За минувшие сутки россияне потеряли 1190 солдат и более 260 единиц техники, - ВСУ

За последние сутки с 9 на 10 марта, армия российских захватчиков потеряла на войне с Украиной 1190 солдат, 40 боевых бронированных машин и 241 беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы имели успех возле Торецка и Покровска, но россияне давят в Курской и Сумской областях.

Кроме того, армия РФ при поддержке военных Северной Кореи оттесняет украинские силы в районе города Суджа Курской области.

Ночью российские захватчики ударили управляемыми авиабомбами по Запорожской области. Разрушениям подверглась жилая инфраструктура, есть пострадавшие.

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