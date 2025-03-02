За минулу добу росіяни втратили 1110 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та російські повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), військові Збройних сил України мали успіх поблизу Торецька. Однак росіяни просунулися біля Великої Новосілки.

Ввечері 1 березня російський "Шахед" атакував будинок у Запоріжжі, на місці прильоту виникла пожежа. Постраждала людина.

Крім того російські терористи вдарили балістичною ракетою по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно і припортова інфраструктура, є постраждалі серед цивільних.

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