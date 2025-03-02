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За минулу добу росіяни втратили 1110 солдатів і понад 200 одиниць техніки, - Генштаб

Фото: за добу армія РФ втратила на війні 211 одиниць техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 1 на 2 березня, російські війська втратили на війні проти України 1110 солдатів, 8 танків і 2 системи реактивного залпового вогню. Загальна кількість втраченої ворогом техніки становить 211 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 876 720 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 241 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 274 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 23 959 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1306 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1091 (+3) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 594 (+192) од.;
  • крилатих ракет - 3085 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 39 218 (+117) од.;
  • спеціальної техніки - 3768 (+5) од.

Ситуація на фронті та російські повітряні атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), військові Збройних сил України мали успіх поблизу Торецька. Однак росіяни просунулися біля Великої Новосілки.

Ввечері 1 березня російський "Шахед" атакував будинок у Запоріжжі, на місці прильоту виникла пожежа. Постраждала людина.

Крім того російські терористи вдарили балістичною ракетою по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно і припортова інфраструктура, є постраждалі серед цивільних.

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