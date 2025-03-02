ЗСУ мали успіх у районі Торецька, окупанти просунулися біля Великої Новосілки: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися в районі Торецька. Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Великої Новосілки.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 1 березня продовжили наступальні операції вздовж "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

28 лютого та 1 березня війська РФ наступали на північний захід від Суджі в районі Лебедівки та на північ від Суджі в районі Малої Локні, Вікторівки та Нової Сорочини.

1 березня російський "воєнкор" заявив, що частини 177-го морського піхотного полку ЗС РФ (Каспійська флотилія) попросили війська РФ завдати авіаудару із застосуванням ФАБ-3000 по Гуєву (на південь від Суджі) після повідомлень про російський удар ФАБ-3000 поблизу Курилівки 28 лютого.

1 березня російські загарбники продовжували стверджувати, що війська РФ начебто діють на півночі Сумської області поблизу міжнародного кордону.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Харківському напрямку біля Вовчанська 28 лютого та 1 березня, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Війська РФ 1 березня продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але також не змогли просунутися. 28 лютого та 1 березня російські окупанти атакували в районі Голубівки. Кіндрашівки, Дворічної та Новоосинового.

Російські загарбники 1 березня наступали на Боровому напрямку, але не просунулися. 28 лютого та 1 березня війська РФ атакували біля Загризового та Лозової.

1 березня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська завдають ударів по Харкову та Боровій, і натякнув, що вони можуть інтегрувати удари "Шахедами" з наземною діяльністю. При цьому експерти ISW не можуть підтвердити цю заяву.

Війська РФ 1 березня продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися. Російські окупанти атакували в районі Зеленої Долини, Нове, Новомихайлівки, Іванівки та Ямполівки 28 лютого та 1 березня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 1 березня продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Білогорівки та Верхньокам'янського 28 лютого та 1 березня.

Російське джерело ISW стверджувало, що Сили оборони України контратакували біля Білогорівки.

Війська РФ 1 березня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, та просунутися не змогли. 28 лютого та 1 березня російські загарбники наступали в районі Оріхово-Василівки.

1 березня російський "воєнкор" заявив, що хороші погодні умови та активізація українських безпілотників ускладнюють діяльність військ РФ поблизу Часового Яру.

Сили оборони України просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого, показують, що ЗСУ просунулися поблизу вулиці Толбухіна та біля шахти "Центральна" (обидва в центрі Торецька).

Російські окупанти наступали під самим Торецьком, біля Кримського, Дачного, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки 28 лютого і 1 березня.

Російський блогер 1 березня заявив, що ЗСУ мають кількісну перевагу в безпілотниках поблизу Торецька та активно проводять диверсійно-розвідувальні роботи поблизу породного відвалу шахти №10 на північному заході Торецька, шахти "Центральна", багатоповерхового блоку в центрі міста та поблизу породного відвалу шахти "Торецька" на півночі Торецька.

Російський "воєнкор" охарактеризував значну частину Торецька як спірну "сіру зону" та припустив, що путінські війська можуть перекинути додаткові сили до Торецька, щоб посилити своє угруповання у цьому районі.

Війська РФ 1 березня продовжили наступати на Покровському напрямку, але не просунулися. Російські окупанти атакували поблизу Нової Полтавки, Баранівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки, Надіївки, Преображенки та Богданівки 28 лютого та 1 березня.

Російські загарбники наступали на захід від Курахового поблизу Костянтинополя, Андріївки та Улакли 28 лютого та 1 березня, але не просунулися.

Нещодавно російські окупанти просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри від 28 лютого показують, що російські загарбники просунулися на південь від Бурлацького.

28 лютого та 1 березня війська РФ атакували поблизу Привільного, Бурлацького, Скудного, Дніпроенергії та Рівнополя.

"Південна вісь"

Російські окупанти здійснили обмежену наземну атаку на південний захід від Гуляйполя поблизу Чарівного 1 березня, але не змогли просунутися.

Війська РФ 1 березня наступали на Запорізькому напрямку, але також просунутися не змогли. 28 лютого та 1 березня російські загарбники атакували біля П'ятихаток і Кам'янського. Російський "воєнкор" заявив 1 березня, що ЗСУ незначно просунулися на північний захід від Роботиного біля Щербаків.

1 березня війська РФ наступали в невизначених районах на Херсонському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 1 березня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України розповіли, що найбільша кількість боїв відбулася на Покровському, Курському та Торецькому напрямках.