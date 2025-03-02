За минувшие сутки россияне потеряли 1110 солдат и более 200 единиц техники, - Генштаб

Ситуация на фронте и российские воздушные атаки

По данным Института изучения войны (ISW), военные Вооруженных сил Украины имели успех вблизи Торецка. Однако россияне продвинулись возле Великой Новоселки.

Вечером 1 марта российский "Шахед" атаковал дом в Запорожье, на месте прилета возник пожар. Пострадал человек.

Кроме того российские террористы ударили баллистической ракетой по Одессе. В результате атаки повреждения получили гражданское судно и припортовая инфраструктура, есть пострадавшие среди гражданских.

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