UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За минулу добу майже 190 боїв, Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 25 вересня, на лінії бойового зіткнення відбулось 189 боїв. Найбільше ворог атакував на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один удар по засобу ППО та два - по ракетних і артилерійських системах", - пише Генштаб. 

Ситуація на напрямках 

На Харківському напрямку відбулось три атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого. 

На Куп'янському напрямку росіяни 10 разів атакували біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз й зосереджував основні зусилля у районах Греківки та Новолюбівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім атак біля Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог атакував за підтримки авіації. Здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку зупинено 54 штурмових й наступальних дій у бік населених пунктів  Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селідового.

На Курахівському напрямку відбито 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили сім атак неподалік Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагалися просунутися на позиції українського війська поблизу Роботиного та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції двічі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні 

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 647 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1,4 тисячі терористів. Також було знищено 10 танків, 44 бойових броньованих машин, більше 70 артилерійських систем й не тільки. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні