За прошедшие сутки почти 190 боев, Генштаб рассказал о ситуации на фронте

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по средству ПВО и два - по ракетным и артиллерийским системам", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось три атаки в районах населенных пунктов Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении россияне 10 раз атаковали у Петропавловки, Синьковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз и сосредотачивал основные усилия в районах Грековки и Новолюбовки.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь атак у Григорьевки, Часового Яра и Клищеевки.

На Торецком направлении враг атаковал при поддержке авиации. Осуществил десять атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении остановлено 54 штурмовых и наступательных действий в сторону населенных пунктов Новоторецка, Лысовки, Новогродовки, Гродовки, Константиновки и Селидово.

На Кураховском направлении отбито 25 атак возле Цукурино, Горняка, Максимильяновки и Георгиевки.

На Времовском направлении россияне совершили семь атак неподалеку Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении враг пять раз пытались продвинуться на позиции украинской армии вблизи Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 647 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1,4 тысячи террористов. Также было уничтожено 10 танков, 44 боевых бронированных машин, более 70 артиллерийских систем и не только.