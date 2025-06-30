За минулу добу майже 140 боєзіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об’єкта противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак загарбників в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське й не тільки.

На Сіверському напрямку захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак – у районах Дачного, Торецька, Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення - противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед.