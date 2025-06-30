Гелікоптери, ракети та 1070 окупантів: Генштаб назвав втрати ворога
За минулу добу, з 29 на 30 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1070 солдатів. Також ЗСУ знищили десятки крилатих ракет і гелікоптери ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 020 010 (+1070) осіб поранені/ліквідовані;
- танків - 10 980 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин - 22 922 (+7) одиниці;
- артилерійських систем - 29 718 (+29) одиниць;
- РСЗВ - 1427 (+2) одиниць;
- засоби ППО - 1189 одиниць;
- літаків - 420 одиниць;
- гелікоптерів - 340 (+3) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42 796 (+172) одиниці;
- крилатих ракет - 3336 (+42) одиниці;
- кораблів/катерів - 28 одиниць;
- підводних човнів - 1 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 53 593 (+85) одиниць;
- спеціальної техніки - 3921 одиниця.
Ситуація на фронті
Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що 29 червня на фронті зафіксовано 104 бойові зіткнення. Найбільше ворожих штурмів було на Покровському напрямку.
У Генштабі також підтвердили попередні результати атаки по аеродрому Кіровське в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося про знищення зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1" і гелікоптерів Мі-8, Мі-26 і Мі-28.
Аналітики ISW повідомили, що російські війська продовжують наступальні операції, натомість українці просунулися на півночі Сумської області та в районі Часова Яру.
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