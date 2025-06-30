Гелікоптери, ракети та 1070 окупантів: Генштаб назвав втрати ворога

За минулу добу, з 29 на 30 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1070 солдатів. Також ЗСУ знищили десятки крилатих ракет і гелікоптери ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що 29 червня на фронті зафіксовано 104 бойові зіткнення. Найбільше ворожих штурмів було на Покровському напрямку.

У Генштабі також підтвердили попередні результати атаки по аеродрому Кіровське в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося про знищення зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1" і гелікоптерів Мі-8, Мі-26 і Мі-28.

Аналітики ISW повідомили, що російські війська продовжують наступальні операції, натомість українці просунулися на півночі Сумської області та в районі Часова Яру.

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