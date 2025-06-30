За минувшие сутки почти 140 боестолкновений: Генштаб назвал самые горячие направления

За прошедшие сутки, 29 июня, на фронте состоялось 137 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два других важных объекта противника", - пишет Генштаб.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.
На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское и не только.
На Северском направлении защитники успешно остановили четыре вражеские атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил семь атак - в районах Дачного, Торецка, Яблоновки.
На Покровском направлении защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Ореховое, Удачное, Луч и не только.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Багатир, Шевченко, Веселое, Новополь и Ровнополь.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают два наступательных действия вражеских войск вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг совершил пять неудачных попыток продвинуться вперед.
С начала полномасштабного вторжения Россия потери более 1,02 млн единиц живой силы. За минувшие сутки потери россиян составили еще 1070 солдат. Также Силы обороны поразили:
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