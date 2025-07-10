За минулу добу більше 200 боїв на фронті: Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 9 липня, на фронті відбулось 201 бойове зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та два командно-спостережних пункти російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 14 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Красне Перше, Амбарне та в бік Липців і Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів поблизу Степової Новоселівки, Радьківки та в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Колодязі та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку росіяни здійснили сім атак у районах населених пунктів Серебрянка, Верхньокам’янське та Виїмка.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 61 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке, Мирноград, Новоекономічне, Мирне, Горіхове, Миролюбівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак поблизу населених пунктів Ялта, Мирне, Зелене Поле, Шевченко, Вільне Поле.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку українські бійці відбили одну ворожу атаку в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог дев’ять разів без успіху намагався просуватися у бік населеного пункту Придніпровське та острова Білогрудий.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила 1,030 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали ще 920 солдатів. Зокрема Сили оборони знешкодили: