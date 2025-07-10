За минувшие сутки более 200 боев на фронте: Генштаб показал карту боевых действий

За прошедшие сутки, 9 июля, на фронте состоялось 201 боевое столкновение. Больше всего враг давил на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и два командно-наблюдательных пункта российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Амбарное и в сторону Липцов и Петро-Ивановки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов вблизи Степной Новоселовки, Радьковки и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Редкодуб, Среднее, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Колодязи и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении россияне совершили семь атак в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское и Выемка.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Часового Яра и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 61 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое, Мирноград, Новоэкономическое, Мирное, Ореховое, Миролюбовка и не только.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 29 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Мирное, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Ореховском направлении украинские бойцы отбили одну вражескую атаку в районе Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг девять раз безуспешно пытался продвигаться в сторону населенного пункта Приднепровское и острова Белогрудый.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла 1,030 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили еще 920 солдат. В частности Силы обороны обезвредили: