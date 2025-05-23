За минулу добу більше 140 зіткнень, Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 22 травня, на фронті відбулось 141 боєзіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Курському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 11 артилерійських засобів, чотири пункти управління та один склад зберігання боєприпасів противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі Сил оборони у районах населених пунктів Вовчанськ, Мала Шапківка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак загарбників в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Торське, Липове та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Григорівки, Виїмки та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак неподалік Романівки, Торецька, Дачного та Диліївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в бік Шевченка й Новополя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно зупинили одну спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Високе.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції Сил оборони у напрямку Новоданилівки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Курському напрямку Сили оборони зупинили 21 штурмову дію ворога.