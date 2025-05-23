За минувшие сутки более 140 столкновений, Генштаб показал карту боевых действий
За прошедшие сутки, 22 мая, на фронте состоялось 141 боестолкновение. Больше всего враг давил на Покровском и Курском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, четыре пункта управления и один склад хранения боеприпасов противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи Сил обороны в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Шапковка и в сторону Довгенького.
На Купянском направлении произошло шесть атак захватчиков в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.
На Северском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Григорьевки, Выемки и Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку Романовки, Торецка, Дачного и Дилиевки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лисовка, Малиновка и не только.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи Константинополя, Свободного Поля и в сторону Шевченко и Новополя.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции Сил обороны в направлении Новоданиловки.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Курском направлении Силы обороны остановили 21 штурмовое действие врага.
Потери России в войне
С начала войны враг потерял более 978 тысяч солдат. Только за минувшие сутки потери россиян составили 1050 человек. Также Силы обороны поразили:
- два танка;
- одну боевую бронированную машину;
- 43 артиллерийские системы и не только.
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