За минулу добу 172 зіткнення: Генштаб показав карту бойових дій

Протягом минулої доби, 23 липня, на фронті відбулось 172 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників", - пише Генштаб.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили 12 атак загарбників.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували українські підрозділи оборонців в районі Торецька.
На Покровському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили 61 штурмову дію ворога поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове й не тільки.
На Новопавлівському напрямку українські бійці відбили 15 атак ворога у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.
На Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції Сил оборони в районі Білогір’я.
На Оріхівському напрямку українські бійці відбили три атаки у районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку російські окупанти дев’ять разів намагалися просунутися уперед.
Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив більше 1,046 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу його втрати склали ще 1050 солдатів. Також Сили оборони знешкодили:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.