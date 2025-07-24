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Танки та 1050 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ на фронті

Четвер 24 липня 2025 08:02
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Танки та 1050 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ на фронті Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ (GettyImages)
Автор: Марія Рагуткіна

За минулу добу, з 23 на 24 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1050 російських солдатів і три танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 046 270 (+1050) осіб поранені/ліквідовані;
  • танків - 11 046 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 23 047 (+10) од;
  • артилерійських систем - 30 746 (+24) од;
  • РСЗВ - 1446 (+0) од;
  • засоби ППО - 1199 (+0) од;
  • літаків - 421 од;
  • гелікоптерів - 340 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 47 638 (+86) од;
  • крилатих ракет - 3515 од;
  • кораблів/катерів - 28 од;
  • підводних човнів - 1 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 56 137 (+96) од;
  • спеціальної техніки - 3935 (+0) од.

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Ситуація на фронті 23 липня

Генштаб повідомляв, що 23 липня на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Російські загарбники атакують найбільше на Покровському напрямку.

За даними ISW, окупанти нещодавно просунулися на півночі Сумської та на заході Запорізької областей, а також у районі Борової.

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фронт Генштаб ВСУ Війна в Україні
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