Танки та 1050 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ на фронті

За минулу добу, з 23 на 24 липня, армія РФ втратила на фронті ще 1050 російських солдатів і три танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті 23 липня

Генштаб повідомляв, що 23 липня на фронті відбулося 124 бойових зіткнення. Російські загарбники атакують найбільше на Покровському напрямку.

За даними ISW, окупанти нещодавно просунулися на півночі Сумської та на заході Запорізької областей, а також у районі Борової.

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