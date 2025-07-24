За прошедшие сутки 172 столкновения: Генштаб показал карту боевых действий

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, один пункт управления и три артиллерийских средства российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили 12 атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении произошло девять атак оккупантов в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали украинские подразделения защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны остановили 61 штурмовое действие врага вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Уют, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево и не только.

На Новопавловском направлении украинские бойцы отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции Сил обороны в районе Белогорья.

На Ореховском направлении украинские бойцы отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские оккупанты девять раз пытались продвинуться вперед.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения враг потерял более 1,046 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки его потери составили еще 1050 солдат. Также Силы обороны обезвредили: