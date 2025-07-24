За минулу добу 172 зіткнення: Генштаб показав карту бойових дій
Протягом минулої доби, 23 липня, на фронті відбулось 172 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили 12 атак загарбників.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.
На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували українські підрозділи оборонців в районі Торецька.
На Покровському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили 61 штурмову дію ворога поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове й не тільки.
На Новопавлівському напрямку українські бійці відбили 15 атак ворога у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.
На Гуляйпільському напрямку противник один раз штурмував позиції Сил оборони в районі Білогір’я.
На Оріхівському напрямку українські бійці відбили три атаки у районі Малої Токмачки.
На Придніпровському напрямку російські окупанти дев’ять разів намагалися просунутися уперед.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив більше 1,046 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу його втрати склали ще 1050 солдатів. Також Сили оборони знешкодили:
- п’ять танків;
- 10 бойових броньованих машин;
- 24 артилерійські системи й не тільки.
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