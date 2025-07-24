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За прошедшие сутки 172 столкновения: Генштаб показал карту боевых действий

Четверг 24 июля 2025 08:25
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За прошедшие сутки 172 столкновения: Генштаб показал карту боевых действий Иллюстративное фото: Генштаб назвал самые горячие направления на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 23 июля, на фронте состоялось 172 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, один пункт управления и три артиллерийских средства российских захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отбили 12 атак захватчиков.

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении произошло девять атак оккупантов в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызово, Новоплатоновки.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Среднее, Шандриголовое, Дроновка, Новый Мир, Карповка, Колодязи, Шипиловка и в направлении Дружелюбовки, Серебрянки.

На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Торецком направлении россияне четыре раза атаковали украинские подразделения защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки Силы обороны остановили 61 штурмовое действие врага вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Уют, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверево и не только.

На Новопавловском направлении украинские бойцы отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции Сил обороны в районе Белогорья.

На Ореховском направлении украинские бойцы отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские оккупанты девять раз пытались продвинуться вперед.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения враг потерял более 1,046 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки его потери составили еще 1050 солдат. Также Силы обороны обезвредили:

  • пять танков;
  • 10 боевых бронированных машин;
  • 24 артиллерийские системы и не только.

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Война в Украине Генштаб ВСУ Российская Федерация
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