Минулої доби росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

За четвер, 13 квітня, росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
Загарбники випустили 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Саме місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію закладу освіти в с. Зміївка та паркову зону в Херсоні", - зазначив він.
Через обстріли дві людини загинули, чотири - дістали поранення
Нагадаємо, 13 квітня російські війська обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.
А раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти протягом 12 квітня 46 разів обстріляли територію Херсонської області.
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