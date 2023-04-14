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Минулої доби росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

Фото: минулої доби росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область (GetyImages)
Автор: Антон Малиновський

За четвер, 13 квітня, росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Загарбники випустили 280 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Саме місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію закладу освіти в с. Зміївка та паркову зону в Херсоні", - зазначив він.

Через обстріли дві людини загинули, чотири - дістали поранення

Нагадаємо, 13 квітня російські війська обстріляли парк у Херсоні та вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка Бериславського району.

А раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти протягом 12 квітня 46 разів обстріляли територію Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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