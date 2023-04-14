За минувшие сутки россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА

За четверг, 13 апреля, россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram .

Из-за обстрелов два человека погибли, четыре - получили ранения

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию учебного заведения в с. Змиевка и парковую зону в Херсоне", - отметил он.

Захватчики выпустили 280 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Сам город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Напомним, 13 апреля российские войска обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змиевка Бериславского района.

А ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские кафиры в течение 12 апреля 46 раз обстреляли территорию Херсонской области.

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