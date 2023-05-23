ua ru
Вт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Козацького у Херсонській області: поранення отримали ще дві людини

Новость на русском →
Козацьке, Вівторок 23 травня 2023 20:25
Обстріл Козацького у Херсонській області: поранення отримали ще дві людини Фото: Лікарня (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові вдруге за день обстріляли село Козацьке в Херсонській області. Через ці удари постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Після обіду армія РФ продовжила атакувати мирне селище, внаслідок чого 47-річна жінка та 44-річний чоловік дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх шпиталізували, лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Обстріл Козацького у Херсонській області: поранення отримали ще дві людини

Смт Козацьке знаходиться на лівобережжі Херсонської області, фактично навпроти окупованої Нової Каховки. Російські війська регулярно обстрілюють села та міста Херсонської області з правобережжя.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли смт Козацьке (Херсонська область) у вівторок, 23 травня. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Також повідомлялось, що російські війська знову обстріляли територію Херсонської області з мінометів. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та травмований.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Війна в Україні
NEWS
Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ
Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром