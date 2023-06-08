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Минулорічний фіналіст French Open оформив вихід у півфінал мейджора

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Париж, Четвер 08 червня 2023 00:50
Минулорічний фіналіст French Open оформив вихід у півфінал мейджора Фото: Каспер Рууд опинився в четвірці найсильніших (atptour.com)
Автор: Антон Федорців

Список учасників 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу серед чоловіків поповнили Александер Звєрєв і Каспер Рууд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Roland Garros, 1/4 фіналу, чоловіки

Звєрєв – Етчеверрі – 3:1 (6:4, 3:6, 6:3, 6:4)

Руне – Рууд – 1:3 (1:6, 2:6, 6:3, 3:6)

Зустріч німця з аргентинським тенісистом Етчеверрі затягнулася на 3,5 години. У першому сеті Звєрєву було достатньо впевнено зіграти на власних подачах і реалізувати брейк-пойнт, щоб повести в рахунку. Проте, в другій партії аргентинець узяв реванш, двічі набравши пункти на подачах опонента.

А ось третій сет ознаменувався гойдалками. Етчеверрі з брейком, здавалося, заклав фундамент для успіху (2:0). Та далі Звєрєв дав супернику перемогти лише в одному геймі та з четвертої спроби реалізував сет-пойнт. Четверта ж партія нагадала першу – рівна гра до вирішальної фази, а там німецький тенісист робить брейк і закриває сет і матч.

Ще впевненіше проти данця Руне розпочав Рууд. У перших двох партіях норвезький тенісист віддав супернику лише три очки. Утім, завершити поєдинок за мінімальну кількість сетів торішній фіналіст ґрунтового мейджора не зміг.

Руне швидко захопив ініціативу в третій партії та вже в середині сету окреслив намір перемогти (3:0, 4:1). Рууд, звісно, нав'язав конкуренцію представнику Данії. Однак, зумів лише уникнути розгрому. Зате в четвертому сеті норвежець перевернув гру та з одним брейком таки дотиснув юного суперника.

У півфіналі Звєрєв протистоятиме Рууду. Іншу пару півфіналістів склали серб Джоковіч та іспанець Алькарас. Обидва матчі заплановані на п'ятницю, 9 червня.

До слова, українка Світоліна проігнорувала нову витівку Сабаленко після очного поєдинку в 1/4 фіналу.

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