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Прошлогодний финалист French Open оформил выход в полуфинал мэйджора

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Париж, Четверг 08 июня 2023 00:50
Прошлогодний финалист French Open оформил выход в полуфинал мэйджора Фото: Каспер Рууд оказался в четверке сильнейших (atptour.com)
Автор: Антон Федорцив

Список участников 1/2 финала Открытого чемпионата Франции по теннису среди мужчин пополнили Александер Зверев и Каспер Рууд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Roland Garros, 1/4 финала, мужчины

Зверев – Этчеверри – 3:1 (6:4, 3:6, 6:3, 6:4)

Руне – Рууд – 1:3 (1:6, 2:6, 6:3, 3:6)

Встреча немца с аргентинским теннисистом Этчеверри затянулась на 3,5 часа. В первом сете Звереву было достаточно уверенно сыграть на своих подачах и реализовать брейк-пойнт, чтобы повести в счете. Однако во второй партии аргентинец взял реванш, дважды набрав пункты на подачах оппонента.

А вот третий сет ознаменовался качелями. Этчеверри с брейком, казалось, заложил фундамент для успеха (2:0). Но дальше Зверев дал сопернику победить только в одном гейме и с четвертой попытки реализовал сет-пойнт. Четвертая же партия напомнила первую – равная игра до решающей фазы, а там немецкий теннисист делает брейк и закрывает сет и матч.

Еще более уверенно против датчанина Руне начал Рууд. В первых двух партиях норвежский теннисист отдал сопернику всего три очка. Впрочем, завершить поединок за минимальное количество сетов прошлогодний финалист грунтового мэйджора не смог.

Руне быстро захватил инициативу в третьей партии и уже к середине сета очертил намерение победить (3:0, 4:1). Рууд, конечно, навязал конкуренцию представителю Дании. Однако сумел лишь избежать разгрома. Зато в четвертом сете норвежец перевернул игру и с одним брейком все же дожал юного соперника.

В полуфинале Зверев будет противостоять Рууду. Другую пару полуфиналистов составили серб Джокович и испанец Алькарас. Оба матча запланированы на пятницу, 9 июня.

К слову, украинка Свитолина проигнорировала новую выходку Соболенко после очного поединка в 1/4 финала.

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