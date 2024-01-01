В Україні з 1 січня змінено розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто

Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням а Урядовий портал.

Зокрема мова йде про розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто. Це пов’язано з тим, що в Україні збільшився прожитковий мінімум, від якого залежить розмір зазначеного податку.

Як вказано в пункті 7 статті 1 закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування", фізичні особи під час першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля сплачують обов’язкове державне пенсійне страхування. Але ця норма не стосується авто оснащених виключно електричними двигунами.

Відтепер розмір податку встановлюється на рівні:

3 % - якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

4 % - якщо вартість автівки перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5 % - якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

"Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість", - сказано в повідомленні.

Зауважимо, що при першій реєстрації в Україні визначена вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується незалежно від того машина нова чи вживана.

Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість:

не перевищує або дорівнює 499 620 грн - сплачується 3%;

більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн - сплачується 4%;

більше ніж 878 120 грн - сплачується 5%.

Цифровізація послуг

Нагадаємо, наприкінці грудня у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС

На першому етапі сервіс доступний для легкових автомобілів; мотоциклів; мопедів.

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