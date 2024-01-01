В Україні з 1 січня змінено розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто
Кабінет міністрів вніс зміни до розміру плати за надання послуг Міністерства внутрішніх справ. Постанова набирає чинності з 1 січня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням а Урядовий портал.
Зокрема мова йде про розмір пенсійного збору на першу реєстрацію авто. Це пов’язано з тим, що в Україні збільшився прожитковий мінімум, від якого залежить розмір зазначеного податку.
Як вказано в пункті 7 статті 1 закону України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування", фізичні особи під час першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля сплачують обов’язкове державне пенсійне страхування. Але ця норма не стосується авто оснащених виключно електричними двигунами.
Відтепер розмір податку встановлюється на рівні:
- 3 % - якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- 4 % - якщо вартість автівки перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- 5 % - якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
"Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість", - сказано в повідомленні.
Зауважимо, що при першій реєстрації в Україні визначена вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується незалежно від того машина нова чи вживана.
Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість:
- не перевищує або дорівнює 499 620 грн - сплачується 3%;
- більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн - сплачується 4%;
- більше ніж 878 120 грн - сплачується 5%.
Цифровізація послуг
Нагадаємо, наприкінці грудня у застосунку "Дія" з'явилась нова послуга для водіїв - перереєстрація авто онлайн. Раніше для цього необхідно було ходити в сервісні центри МВС
На першому етапі сервіс доступний для легкових автомобілів; мотоциклів; мопедів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.