Минулого року Фінляндія відмовила в отриманні громадянства понад сотні росіян

Фінляндія 2023 року відмовила в отриманні паспорта 112 громадянам Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міграційну службу Фінляндії.
Однак торік серед тих, хто отримав фінське громадянство, найбільше виявилося теж росіян - 1941 особа.
Далі йдуть громадяни Іраку (1557) і Сирії (844). Крім того, фінський паспорт отримали 320 українців. Загалом громадянство Фінляндії отримали понад 13 000 осіб.
На отримання громадянства було подано 18 000 тисяч заяв, що на 5 тисяч більше, ніж роком раніше.
Найбільше заяв подали громадяни Росії, Іраку, Сирії, Афганістану та Сомалі.
Нещодавно російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджував, що РФ направить до фінського кордону війська.
Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського скрапленого газу в країну з наступного року. Гельсінкі не планують чекати, поки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.
Також в уряді Фінляндії не схвалили три угоди з росіянами щодо продажу нерухомості в східній частині країни. Два рішення стосуються об'єкта нерухомості в Соткамо, і одне в Іломантсі.
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