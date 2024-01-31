В прошлом году Финляндия отказала в получении гражданства более сотни россиян

Однако в прошлом году среди получивших финское гражданство больше всего оказалось тоже россиян - 1941 человек.

Далее следуют граждане Ирака (1557) и Сирии (844). Кроме того, финский паспорт получили 320 украинцев. В целом гражданство Финляндии получили более 13 000 человек.

Кто больше всего хотел получить гражданство Финляндии

На получение гражданства было подано 18 000 тысяч заявлений, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее.

Больше всего заявлений подали граждане России, Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали.

Финляндия и ее отношения с Россией

Недавно российский диктатор Владимир Путин набросился с угрозами на Финляндию из-за вступления страны в НАТО. Он утверждал, что РФ направит на финскую границу войска.

Правительство Финляндии готовится запретить импорт российского сжиженного газа в страну со следующего года. Хельсинки не планируют ждать, пока он подвергнется соответствующим санкциям со стороны Европейского союза.

Также в правительстве Финляндии не одобрили три соглашения с россиянами по продаже недвижимости в восточной части страны. Два решения касаются объекта недвижимости в Соткамо, и одно в Иломантсе.