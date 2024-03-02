За минулий рік ЄС знизив імпорт металургійної продукції з Росії майже на 40%, - Eurostat
Європейський союз знизив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з Росії на 39,5%, у порівнянні з 2023 роком - до 4,8 млн тонн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.
Витрати на імпорт російської продукції скоротились на 38,5%, до 2,4 млрд євро.
Основну частку імпорту складають напівфабрикати - це 69,4% від усього обсягу. За 2023 рік ЄС імпортував з Росії 3,11 млн тонн, а це на 16,6% менше ніж торік. Найбільший обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію, це 1,22 млн тонн (-16,8%).
Постачання залізної руди з РФ в ЄС у 2023 році склало 332,3 тисячі тонн, що на 88,2% менше ніж у 2022 році. Більша частина сировини було відвантажено до Словаччини - 185,94 тисячі тонн (-66%). Імпорт феросплавів склав 46,1 тисячі тонн (-63,9%), чавуну - 1,4 млн тонн (+20,1%), металобрухту - 35,1 тисяч тонн (-95,3%).
Крім того, у Eurostat визначили основних споживачів російської продукції ГМК у 2023 році:
- чавун - Італія - 1,18 млн тонн (+22,1%);
- феросплави - Нідерланди - 34,5 тисяч тонн (-67,5%);
- брухт - Литва - 31,35 тисяч тонн (+84%).
Таким чином, навіть із санкціями проти Росії, гірничо-металургійний комплекс РФ успішно здійснює експорт продукції до країн Європейського союзу. Хоча показники скоротилися у порівнянні з 2022 роком, коли обсяг експорту становив 7,92 млн тонн на суму 3,87 млрд євро, поставки залишаються на високому рівні.
Нагадаємо, держави Європейського Союзу та "Великої Сімки" впровадили заборону на імпорт російських алмазів з третіх країн. Перший етап цих санкцій почався у п'ятницю, 1 березня.
Заборона на прямий імпорт алмазів з Росії була введена ще 1 січня. Проте непряма заборона буде запроваджуватися поетапно протягом шести місяців з березня.
Тепер необроблені алмази та діаманти мають надходити до країн ЄС та G7 лише з документальним підтвердженням того, що вони не були видобуті в Росії. З 1 вересня цього року планується впровадження механізму відстеження походження алмазів.
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