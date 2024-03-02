ua en ru
Сб, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За минулий рік ЄС знизив імпорт металургійної продукції з Росії майже на 40%, - Eurostat

Субота 02 березня 2024 00:15
UA EN RU
За минулий рік ЄС знизив імпорт металургійної продукції з Росії майже на 40%, - Eurostat Фото: За минулий рік ЄС знизив імпорт металургійної продукції з Росії майже на 40% (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Європейський союз знизив імпорт продукції гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з Росії на 39,5%, у порівнянні з 2023 роком - до 4,8 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

Витрати на імпорт російської продукції скоротились на 38,5%, до 2,4 млрд євро.

Основну частку імпорту складають напівфабрикати - це 69,4% від усього обсягу. За 2023 рік ЄС імпортував з Росії 3,11 млн тонн, а це на 16,6% менше ніж торік. Найбільший обсяг імпорту напівфабрикатів припадає на Бельгію, це 1,22 млн тонн (-16,8%).

Постачання залізної руди з РФ в ЄС у 2023 році склало 332,3 тисячі тонн, що на 88,2% менше ніж у 2022 році. Більша частина сировини було відвантажено до Словаччини - 185,94 тисячі тонн (-66%). Імпорт феросплавів склав 46,1 тисячі тонн (-63,9%), чавуну - 1,4 млн тонн (+20,1%), металобрухту - 35,1 тисяч тонн (-95,3%).

Крім того, у Eurostat визначили основних споживачів російської продукції ГМК у 2023 році:

  • чавун - Італія - 1,18 млн тонн (+22,1%);
  • феросплави - Нідерланди - 34,5 тисяч тонн (-67,5%);
  • брухт - Литва - 31,35 тисяч тонн (+84%).

Таким чином, навіть із санкціями проти Росії, гірничо-металургійний комплекс РФ успішно здійснює експорт продукції до країн Європейського союзу. Хоча показники скоротилися у порівнянні з 2022 роком, коли обсяг експорту становив 7,92 млн тонн на суму 3,87 млрд євро, поставки залишаються на високому рівні.

Нагадаємо, держави Європейського Союзу та "Великої Сімки" впровадили заборону на імпорт російських алмазів з третіх країн. Перший етап цих санкцій почався у п'ятницю, 1 березня.

Заборона на прямий імпорт алмазів з Росії була введена ще 1 січня. Проте непряма заборона буде запроваджуватися поетапно протягом шести місяців з березня.

Тепер необроблені алмази та діаманти мають надходити до країн ЄС та G7 лише з документальним підтвердженням того, що вони не були видобуті в Росії. З 1 вересня цього року планується впровадження механізму відстеження походження алмазів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Металлург Санкції проти Росії
NEWS
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
Ключ до визволення Криму. Навіщо Україні ракети Taurus та чи наважиться Шольц на поставки
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня