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Заборона на непрямий імпорт російських алмазів до країн ЄС та G7 набирає чинності

П'ятниця 01 березня 2024 20:28
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Заборона на непрямий імпорт російських алмазів до країн ЄС та G7 набирає чинності Фото: заборона на непрямий імпорт російських алмазів до країн ЄС та G7 набирає чинності (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Держави Європейського союзу та "Великої сімки" задіяли заборону на імпорт російських алмазів з третіх країн. Сьогодні, 1 березня, розпочався перший етап впровадження таких санкцій.

Про це сказано у заяві бельгійського уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заборона на прямий імпорт алмазів з Росії набула чинності ще 1 січня. При цьому непряма заборона запроваджуватиметься поетапно протягом шести місяців з сьогоднішнього дня.

Тепер необроблені алмази та діаманти мають надходити до країн ЄС та G7 з документальним підтвердженням того, що їх не видобули в Росії. Із 1 вересня цього року планується запуск механізму відстеження походження алмазів.

Заборона імпорту російських алмазів

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року країни Євросоюзу затвердили 12 пакет санкцій проти Росії.

Зокрема, у документ увійшла заборона на імпорт російських алмазів. Таких заходів було вжито у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

За оцінками експертів, Росія заробляє на торгівлі алмазами від 3,7 до 4,6 млн євро щорічно.

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